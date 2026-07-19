В Тамбовской области двое мужчин спасли десятки людей при атаке на склад WB Двое сотрудников склада WB в Котовске спасли десятки людей во время атаки ВСУ

Москва19 июл Вести.Двое сотрудников логистического центра Wildberries в Котовске во время украинской атаки смогли спасти десятки людей. Об этом рассказали в администрации Тамбовского муниципального округа.

Павел Жмылев и Андрей Николаев работали в ночную смену. Когда начали раздаваться взрывы, старшие провели собрание и отпустили всех, кто мог и хотел уехать домой. Однако порядка 80 человек решили остаться. Именно их Жмылев повел в безопасное место.

Буквально через пять минут произошел прилет: взрывной волной выбило окна и стекла. Если бы люди оставались на прежних местах, последствия могли быть гораздо серьезнее… Старшие смены перевели людей к другому блоку. Некоторые сотрудники в панике бросились на открытую территорию. Павел и Андрей остановили их криками, потому что под бетонной крышей безопаснее... И примерно через пять минут - прямое попадание в крышу над головами собравшихся… Крыша выдержала говорится на официальной странице администрации во "ВКонтакте"

В итоге склад смогли покинуть примерно в три часа утра. К тому моменту на подлете к городу были уничтожены 28 вражеских беспилотников.

В результате атаки противника на центр WB погибли семь человек, еще 25 получили ранения разной степени тяжести. По последним данным, в областных больницах находятся 12 человек. Еще 10 раненых перевезли в федеральные медцентры и клиники Москвы.