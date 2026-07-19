Из Тамбовской области в Москву доставлено 10 пострадавших при атаке БПЛА

Десять раненых из Котовска привезли в Москву на лечение Из Тамбовской области в Москву доставлено 10 пострадавших при атаке БПЛА

Москва19 июл Вести.В федеральные медицинские центры Минздрава России и больницы города Москвы доставлено десять раненых, пострадавших во время атаки беспилотников на логистический центр Wildberries в Тамбовской области. Об этом сообщает Министерство здравоохранения РФ.

Также в больницах остаются 22 человека, пострадавшие при атаке. Медики оценивают состояние восьми из них как тяжелое.

Ранее сообщалось, что при атаке дронов ВСУ на логистический центр в Котовске Тамбовской области пострадало 25 человек: 16 мужчин и девять женщин.