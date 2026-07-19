Москва19 июлВести.После атаки беспилотников на логистический центр Wildberries в подмосковной Электростали в больницах остается 40 пострадавших. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника министра здравоохранения Алексей Кузнецов.
На лечении в больницах Московской области и федеральных медицинских центрах Минздрава находятся 40 пострадавших при атаке укронацистов на логистический центр в Подмосковьеговорится в сообщении
Состояние семи человек врачи оценивают как тяжелое, остальных — как средней степени тяжести. За амбулаторной помощью обратились 29 человек.
Ранее сообщалось, что 18 июля подверглись беспилотной атаке логистические комплексы Wildberries в Котовске (Тамбовская область) и Электростали (Московская область), в результате произошедшего вспыхнули пожары