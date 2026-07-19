В больницах остаются 40 пострадавших при атаке дронов на склад в Подмосковье

Минздрав: в больницах остаются 40 раненых при атаке БПЛА на склад в Подмосковье В больницах остаются 40 пострадавших при атаке дронов на склад в Подмосковье

Москва19 июл Вести.После атаки беспилотников на логистический центр Wildberries в подмосковной Электростали в больницах остается 40 пострадавших. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

На лечении в больницах Московской области и федеральных медицинских центрах Минздрава находятся 40 пострадавших при атаке укронацистов на логистический центр в Подмосковье говорится в сообщении

Состояние семи человек врачи оценивают как тяжелое, остальных — как средней степени тяжести. За амбулаторной помощью обратились 29 человек.

Ранее сообщалось, что 18 июля подверглись беспилотной атаке логистические комплексы Wildberries в Котовске (Тамбовская область) и Электростали (Московская область), в результате произошедшего вспыхнули пожары