Москва22 июлВести.Маркетплейс Wildberries после ударов по складам перестраивает логистические процессы, чтобы покупателям по-прежнему было удобно, сообщила журналистам основатель компании, глава RWB Татьяна Ким.
Наша логистическая инфраструктура позволяет нам перестроить процессы так, чтобы пользоваться Wildberries было по-прежнему легко и удобнорассказала Ким
По ее словам, все, что есть на витрине Wildberries, доступно к заказу.
...Наши партнеры должны понимать, что с учетом перестройки логистических процессов в приоритете сборка покупательских заказовотметила основатель Wildberries
ВСУ 18 и 22 июля ударили по складам Wildberries в Московской и Тамбовской областях, а также Краснодарском и Ставропольском краях.