Ким: Wildberries после ударов по складам перестраивает логистические процессы

Ким: Wildberries после атак перестраивает логистику для удобства покупателей Ким: Wildberries после ударов по складам перестраивает логистические процессы

Москва22 июл Вести.Маркетплейс Wildberries после ударов по складам перестраивает логистические процессы, чтобы покупателям по-прежнему было удобно, сообщила журналистам основатель компании, глава RWB Татьяна Ким.

Наша логистическая инфраструктура позволяет нам перестроить процессы так, чтобы пользоваться Wildberries было по-прежнему легко и удобно рассказала Ким

По ее словам, все, что есть на витрине Wildberries, доступно к заказу.

...Наши партнеры должны понимать, что с учетом перестройки логистических процессов в приоритете сборка покупательских заказов отметила основатель Wildberries

ВСУ 18 и 22 июля ударили по складам Wildberries в Московской и Тамбовской областях, а также Краснодарском и Ставропольском краях.