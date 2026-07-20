Ким: Wilberries вернет в продажу товары со склада в Котовске

Товары со склада Wildberries в Котовске вернутся в продажу Ким: Wilberries вернет в продажу товары со склада в Котовске

Москва20 июл Вести.Wildberries возобновит продажу товаров, которые находились на складе в Котовске. Об этом заявила основательница компании Татьяна Ким в своем Telegram-канале.

В публикации сказано, что в четверг после завершения оценки состояния логистического комплекса в Котовске склад снова сможет принимать поставки.

Товары, которые находились на нем, вернутся в продажу написала Ким

Рано утром 18 июля ВСУ с помощью дронов, оснащенных поражающими элементами в виде металлических шариков, ударили по логистическим центрам Wildberries в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали. По последним данным, восемь человек погибли и 86 ранены в результате ударов в Подмосковье и под Тамбовом.