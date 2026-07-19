Москва19 июлВести.Основательница Wildberries и глава "РВБ" Татьяна Ким в своем Telegram-канале сообщила о выделении денег семьям погибших, а также пострадавшим в атаке БПЛА на логистические центры компании в Электростали и Котовске.
Семьи погибших получат от компании - 2 миллиона рублей. Пострадавшие в тяжелом состоянии - 1 миллион рублейговорится в сообщении
Также Татьяна Ким сообщила, что в компании прорабатываются объемы выплат компенсации продавцам и другие варианты финансовой поддержки тех, кто потерял товар, во время пожара.