По 2 млн рублей получат семьи погибших при атаке на логистические центры WB Глава "РВБ": семьи погибших при атаках БПЛА получат по 2 млн рублей

Москва19 июл Вести.Основательница Wildberries и глава "РВБ" Татьяна Ким в своем Telegram-канале сообщила о выделении денег семьям погибших, а также пострадавшим в атаке БПЛА на логистические центры компании в Электростали и Котовске.

Семьи погибших получат от компании - 2 миллиона рублей. Пострадавшие в тяжелом состоянии - 1 миллион рублей говорится в сообщении

Также Татьяна Ким сообщила, что в компании прорабатываются объемы выплат компенсации продавцам и другие варианты финансовой поддержки тех, кто потерял товар, во время пожара.