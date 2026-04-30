Бизнес предложил кабмину дополнить меры борьбы с контрафактом на маркетплейсах "Ведомости": регистрацию в РФ онлайн-продавцов предложили сделать обязательной

Москва30 апр Вести.Представители бизнеса направили главе правительства РФ Михаилу Мишустину новые предложения для противодействия распространению контрафактной продукции на маркетплейсах. В их числе — автопроверка товаров при создании карточек и обязательная регистрация в России зарубежных онлайн-продавцов.

Копия соответствующего письма есть в распоряжении газеты "Ведомости".

Обращение подписали 13 топ-менеджеров, среди которых гендиректор холдинга Hobby World Михаил Акулов и председатель совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.

Представители бизнеса предложили закрепить порядок изъятия, документирования, хранения и уничтожения контрафактной продукции.

Кроме этого, они считают необходимым обязательное внедрение маркетплейсами автоматизированной проверки карточек товаров на этапе их регистрации.

Зарубежных продавцов предложено обязать регистрировать юрлицо или представительство в России и предусмотреть для них "институт гарантийных депозитов", из средств которых правообладателям будет выплачиваться ущерб.

Среди других инициатив – сокращение периода разработки механизма субсидиарной ответственности маркетплейсов за реализацию "некачественных товаров от иностранных продавцов".

Участники рынка электронной коммерции раскритиковали это предложение, говорится в публикации.

В Wildberries полагают, что вопрос конкурентоспособности отечественных товаров должны решать сами производители. В пресс-службе маркетплейса считают, что проблема контрафакта также актуальна для офлайн-розницы.

Представитель Ozon напомнил, что проблему с попытками повторной регистрации карточек с контрафактной продукцией решает закон о платформенной экономике, в котором предусмотрена соответствующая многоуровневая система контроля.

Включение маркетплейсов в систему обязательной маркировки товаров предполагается в рамках закона о платформенной экономике. После его вступления в силу в октябре 2026 года онлайн-ретейлеры будут обязаны проверять товары и продавцов с помощью этой системы. В случае невыполнения этого требования покупатель не будет видеть соответствующие карточки.

27 апреля заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы России Адиля Вяселева заявила, что необходимости ужесточать требования к маркетплейсам в настоящее время нет.