Москва31 июл Вести.Союз электронной торговли (СЭТ) выступил с инициативой обязать маркетплейсы страховать товары продавцов или формировать компенсационные фонды для возмещения ущерба в случае их повреждения или утраты.

Об этом написала газета "Ведомости", ссылаясь на письма организации, направленные в Министерство промышленности и торговли и компанию Wildberries.

Поводом для обращения стали атаки беспилотников на складские объекты Wildberries. В СЭТ подчеркнули, что после этих инцидентов предприниматели обращаются в организацию с предложениями усилить защиту поставщиков.

Представители союза считают, что отсутствие четких механизмов компенсации подрывает доверие к инфраструктуре электронной торговли и создает риски для малого и среднего бизнеса.

Среди предложений СЭТ — обязательное страхование товаров или создание компенсационных фондов, раскрытие маркетплейсами информации о страховом покрытии, его условиях и порядке выплаты компенсаций.

Онлайн-площадкам также предлагается поддерживать поставщиков в кризисных ситуациях путем ограничения комиссий для продавцов, работающих по модели FBS, введения льготных тарифов для российских производителей из реестра промышленной продукции, а также выравнивание комиссий для отечественных и иностранных продавцов.

Кроме этого, в СЭТ предложили временно смягчать условия работы продавцов в чрезвычайных ситуациях, например, разрешить отмену запланированных поставок без наложения штрафов, обеспечить возможность бесплатного вывоза товаров со складов маркетплейсов или публично информировать о возможных ограничениях, рассмотреть компенсацию в виде скидок на свои услуги вместо денежных выплат.

По мнению организации, эти меры помогут снизить нагрузку на торговые онлайн-площадки и поддержать предпринимателей. В письме в Минпромторг СЭТ предложил организовать межведомственное обсуждение этого вопроса с участием представителей маркетплейсов, органов власти и объединений продавцов.

27 июля стало известно, что Ozon уведомил партнеров-продавцов о предстоящем увеличении стоимости страхования размещенных на платформе товаров.