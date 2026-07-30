Ozon принимает меры по снижению рисков повреждения инфраструктуры Ozon сообщил о мерах по сокращению рисков повреждения инфраструктуры

Москва30 июл Вести.Российский маркетплейс Ozon внес в список операционных рисков в квартальном отчете "возможное повреждение элементов инфраструктуры в результате внешних воздействий".

В документе, опубликованном на сайте компании, говорится, что меры по сокращению приведенных рисков носят комплексный характер и осуществляются в рамках возможностей маркетплейса "с учетом специфики риска, имеющихся технологических решений и применимого законодательства". Деталей в Ozon не уточнили.

В качестве двух других рисков компания назвала негативное влияние западных санкций и усложнение обстановки на рынке топлива.

Ранее маркетплейс Wildberries столкнулся с ударами украинских беспилотников на свои склады в Пензе и Сарапуле. Атакам также подверглись логистические центры в Санкт-Петербурге, Ленобласти и Симферополе. До этого Киев ударил по складам WB в Краснодаре и Невинномысске.