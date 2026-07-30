В РФ проработают меры поддержки бизнеса, пострадавшего из-за атак на склады Новак поручил проработать меры поддержки пострадавшего от атак на склады бизнеса

Москва30 июл Вести.Вице-премьер России Александр Новак поручил проработать меры поддержки предпринимателей, которые понесли убытки из-за атак на логистические комплексы. Об этом сообщила пресс-служба российского правительства в мессенджере MAX.

Там сообщили, что Новак провел заседание подкомиссии по усилению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики, где обсуждался вопрос оперативной помощи партнерам - продавцам Wildberries, чьи товары пострадали в результате атак на склады. В заседание приняли участие заместитель главы администрации президента России Максим Орешкин, а также представители Минэкономразвития, Минфина, ФНС, ЦБ и бизнес-сообщества​​​.

Последствия воздушных атак нанесли ощутимый урон значительной части представителей малого и среднего бизнеса. В этой связи считаю необходимым сосредоточить работу комиссии на выработке конкретных предложений, направленных на скорейшее преодоление данных вызовов и оказание адресной поддержки пострадавшему бизнесу сказал вице-премьер

30 июля украинские дроны атаковали склады Wildberries в Сарапуле в Удмуртии, а также в Пензенской области. Кроме того, сообщалось, что логистический комплекс компании в Екатеринбурге приостановил работу.