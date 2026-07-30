Москва30 июлВести.Пожар начался на складе Wildberries в Сарапуле в Удмуртии после атаки ВСУ, сотрудники эвакуированы. Об этом сообщили в пресс-службе Wildberries и Russ (РВБ).
В связи с объявленной воздушной тревогой на логистическом объекте компании в Сарапуле проведена заблаговременная эвакуация. Из-за атаки на логистическом объекте компании в Сарапуле возникло возгораниеговорится в официальном Telegram-канале компании
На месте работают представители оперативных и экстренных служб. Предварительно, обошлось без пострадавших.