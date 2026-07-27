Комплекс Wildberries в Сарапуле вернулся к штатному режиму работы Логистический комплекс Wildberries в Сарапуле возобновил работу после атаки БПЛА

Москва27 июл Вести.Логистический комплекс Wildberries, расположенный в Сарапуле в Удмуртии, вернулся к штатному режиму работы после атаки БПЛА ВСУ. Данные приводит объединенная пресс-служба Wildberries и Russ в своем Telegram-канале.

Логистический комплекс компании в Сарапуле (Удмуртия) вернулся к штатному режиму работы после отмены тревоги в регионе говорится в сообщении

Ранее глава республики Александр Бречалов написал в MAX, что утром 27 июля Удмуртия подверглась одной из самых массированных атак БПЛА ВСУ за последнее время. В соответствии с требованиями безопасности сортировочный центр и логистический комплекс в Сарапуле были своевременно эвакуированы.