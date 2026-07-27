Москва27 июл Вести.В Удмуртии сортировочный центр Wildberries "Ижевск" вернулся к штатному режиму работы. Об этом сообщает объединенная пресс-служба Wildberries и Russ в своем Telegram-канале.

Сортировочный центр "Ижевск" в Удмуртии вернулся к штатному режиму работы после отмены тревоги в регионе говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что Удмуртия подверглась одной из самых массированных атак БПЛА ВСУ за последнее время. В соответствии с требованиями безопасности были своевременно эвакуированы сортировочные центр и логистический комплекс в Сарапуле. Позже они возобновили работу.