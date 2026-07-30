Сотрудников склада Wildberries в Пензе эвакуировали в связи с воздушной тревогой

После объявления воздушной тревоги в Пензенской области эвакуирован склад RWB Сотрудников склада Wildberries в Пензе эвакуировали в связи с воздушной тревогой

Москва30 июл Вести.На складе Wildberries в Пензе объявлена эвакуация после атаки на объект, сообщила пресс-служба RWB в Telegram-канале.

В связи с объявленной воздушной тревогой в Пензенской области на логистическом объекте компании в Пензе проведена эвакуация написали в пресс-службе

Ранее сообщалось, что беспилотные летательные аппараты атаковали склад компании Wildberries в Пензенской области, возникло возгорание. Один человек пострадал, ему оказали медпомощь.

В компании также уточнили, что логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах.