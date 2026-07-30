Москва30 июлВести.На складе Wildberries в Пензе объявлена эвакуация после атаки на объект, сообщила пресс-служба RWB в Telegram-канале.
В связи с объявленной воздушной тревогой в Пензенской области на логистическом объекте компании в Пензе проведена эвакуациянаписали в пресс-службе
Ранее сообщалось, что беспилотные летательные аппараты атаковали склад компании Wildberries в Пензенской области, возникло возгорание. Один человек пострадал, ему оказали медпомощь.
В компании также уточнили, что логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах.