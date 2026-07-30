Москва30 июлВести.В Пензенской области отменили режим беспилотной опасности, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
На территории Пензенской области отменен режим "Беспилотная опасностьнаписал глава региона в мессенджере МАХ в 08.04 по московскому времени
По данным Росавиации, после ограничений к обслуживанию рейсов вернулся аэропорт в областном центре. Он приостанавливал работу почти на 6 часов.
ВСУ атаковали регион в ночь на 30 июля, среду. Одной из целей противника стал склад Wildberries. В результате ранения получил один человек, более 200 сотрудников были эвакуированы.
После вражеского удара там начался пожар. На месте работают представители оперативных и экстренных служб.