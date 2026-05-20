В Псковской области отменили режим беспилотной опасности Опасность атаки БПЛА отменена в Псковской области

Москва20 мая Вести.Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил об отмене режима беспилотной опасности и о возобновлении работы аэропорта.

В минувшие сутки БПЛА противника нейтрализованы в южных и центральных районах области. Будьте осторожны, помните об опасности обломков и элементов беспилотников! Аэропорт Псков работает штатно, принимает и выпускает воздушные суда! написал глава региона в мессенджере МАХ

Михаил Ведерников также уточнил, что ограничения в работе мобильной связи и интернета пока сохраняются.