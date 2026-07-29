Склад Wildberries в Рязани временно не принимает поставки

Склад Wildberries в Рязани временно прекратил поставки, товары сняты с продажи Склад Wildberries в Рязани временно не принимает поставки

Москва29 июл Вести.Логистический центр Wildberries в Рязани временно не принимает поставки, товары, хранящиеся на этом складе, сняты с продажи. Соответствующая информация размещена в Telegram-канале компании для предпринимателей "WB Партнеры".

Склад в Рязани временно не принимает поставки. Товары, которые хранятся на этом объекте, пока сняты с продажи. Мы уже работаем над корректным отображением остатков и постараемся исправить это в ближайшее время говорится в сообщении

Продавцам предлагается перенаправить поставки во Владимир.

Ранее пресс-служба Wildberries и Russ сообщила, что логистический центр в Рязани был эвакуирован.

В ночь на 29 июля, среду, Рязанская область подверглась атаке украинских БПЛА. Над регионом сбили 45 дронов противника.

В результате атаки пострадали шесть человек, все госпитализированы, угрозы для жизни нет.

Повреждены частный дом и нежилое здание в Рязани. На промтерриториях начались пожары, на местах работают оперативные службы.