Коммерсант: на восстановление складов Wildberries потребуется до 35 млрд рублей Эксперты оценили ущерб Wildberries от сгоревших складов в сумму до 35 млрд руб.

Москва20 июл Вести.После ударов беспилотников по складам компании RWB (развивает маркетплейс Wildberries) в городах Электросталь Московской области и Котовск Тамбовской области были выведены из строя около 7% логистических мощностей компании, отмечает издание "Коммерсант".

RWB понадобится 20-35,8 млрд руб. на восстановление инфраструктуры говорится в публикации

Эксперты несколько разошлись в своих оценках: один заявил, что на восстановление сгоревших складов в Московской и Тамбовской областях компания потратит около 100 тысяч рублей за квадратный метр, а другой считает, что расходы будут ниже – 60 тысяч рублей за квадратный метр. Еще один эксперт заметил, что стоимость строительных работ постоянно растет.

Логистическая инфраструктура RWB была атакована беспилотниками ранним утром 18 июля. БПЛА были оснащены поражающими элементами в виде металлических шариков. Погибли 8 человек, 86 получили ранения. На складах возникли пожары. RWB пообещала семьям погибших и пострадавшим материальную поддержку. Товары, хранившиеся на загоревшихся складах, сняты с продажи.

Минувшей ночью под удар попал еще один логистический комплекс Wildberries – в подмосковном Коледино. В настоящее время он работает в штатном режиме.