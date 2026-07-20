Москва20 июлВести.После ударов беспилотников по складам компании RWB (развивает маркетплейс Wildberries) в городах Электросталь Московской области и Котовск Тамбовской области были выведены из строя около 7% логистических мощностей компании, отмечает издание "Коммерсант".
RWB понадобится 20-35,8 млрд руб. на восстановление инфраструктурыговорится в публикации
Эксперты несколько разошлись в своих оценках: один заявил, что на восстановление сгоревших складов в Московской и Тамбовской областях компания потратит около 100 тысяч рублей за квадратный метр, а другой считает, что расходы будут ниже – 60 тысяч рублей за квадратный метр. Еще один эксперт заметил, что стоимость строительных работ постоянно растет.
Логистическая инфраструктура RWB была атакована беспилотниками ранним утром 18 июля. БПЛА были оснащены поражающими элементами в виде металлических шариков. Погибли 8 человек, 86 получили ранения. На складах возникли пожары. RWB пообещала семьям погибших и пострадавшим материальную поддержку. Товары, хранившиеся на загоревшихся складах, сняты с продажи.
Минувшей ночью под удар попал еще один логистический комплекс Wildberries – в подмосковном Коледино. В настоящее время он работает в штатном режиме.