"Ведомости": ущерб от атаки на склады WB может составить десятки миллиардов руб.

Раскрыт возможный ущерб от атаки ВСУ на склады Wildberries "Ведомости": ущерб от атаки на склады WB может составить десятки миллиардов руб.

Москва19 июл Вести.Ущерб от атаки Вооруженных сил Украины на склады Wildberries в подмосковной Электростали и Котовске Тамбовской области может составить десятки миллиардов рублей. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на соответствующие подсчеты экспертов.

По их информации, компания могла потерять логистические мощности на 350 тысячах квадратных метров. Как утверждается, это соответствует около 7% всех складских площадей Wildberries.

Стоимость самих логопарков превышает 20 млрд рублей, но с учетом оборудования и находившихся на объектах товарных запасов общий ущерб может достигать 50 млрд рублей говорится в публикации

При этом, как отмечается, на восстановление поврежденной инфраструктуры может уйти от одного до двух лет.

В ночь на 18 июля киевский режим атаковал беспилотниками логистические центры Wildberries в Котовске Тамбовской области и Электростали Московской области. Семьям погибших, а также пострадавшим выделят средства.