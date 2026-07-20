Москва20 июлВести.В пресс-службе Wildberries заявили, что логистический комплекс в подмосковном Коледино работает в штатном режиме.
Отмечается, что до этого по соображениям безопасности проводилась эвакуация людей.
Ранее в целях обеспечения безопасности на данном складском комплексе была проведена эвакуация, люди уже вернулись на местаговорится в заявлении Wildberries, опубликованном в Telegram-канале пресс-службы
Губернатор Московской области Андрей Воробьев утром 20 июля сообщил об отражении силами противовоздушной обороны и средствами радиоэлектронной борьбы атаки беспилотников в Подмосковье.
В настоящее время известно о двух пострадавших, поврежденных домах и объектах гражданской инфраструктуры.