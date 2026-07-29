Москва29 июлВести.В Рязани эвакуировали логистический центр Wildberries, сообщает пресс-служба Wildberries и Russ (РВБ).
Логистический объект компании в Рязани был эвакуирован в соответствии с требованиями безопасностиговорится в Telegram-канале компании
В ночь на 29 июля, среду, Рязанская область подверглась атаке украинских БПЛА. На промтерриториях зафиксированы возгорания. Пострадали шесть человек, все госпитализированы, угрозы для жизни нет.
На местах работают представители оперативных и экстренных служб. Открыта горячая линия.