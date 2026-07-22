В Wildberries сообщили об эвакуации логистического комплекса в Невинномысске

Эвакуирован логистический комлекс Wildberries в Невинномысске В Wildberries сообщили об эвакуации логистического комплекса в Невинномысске

Москва22 июл Вести.В компании Wildberries сообщили об эвакуации логистического комплекса в Невинномысске.

Логистический комплекс компании в Невинномысске эвакуирован в соответствии с требованиями безопасности. говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании 22 июля в 05.03 по московскому времени

Подробностей и причин случившегося не сообщается.

Ранее также стало известно об эвакуации комплекса компании в Краснодаре.

В оперативном штабе Краснодарского края при этом сообщили о пожаре, который возник при падении обломков БПЛА на территории одного из складских комплексов в Краснодаре. Название компании, чей окмплекс был поврежден, не приводится.

В свою очередь, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил об атаке БПЛА на территорию региона. По данным чиновника, вследствие атаки в Невинномысске загорелся складской комплекс. На месте происшествия работают пожарные расчеты и другие экстренные службы. Предварительно известно о двух пострадавших.