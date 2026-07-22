Москва22 июлВести.Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) локального уровня объявлен в зоне возгорания на территории логистического комплекса в Невинномысске, сообщил в MAX губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
Глава региона уточнил, что введение режима ЧС позволит привлечь дополнительные ресурсы для ликвидации последствий произошедшего.
Борьба с огнем продолжается, на объекте начинает работу пожарный вертолет МЧС России. Есть обновление данных по пострадавшимговорится в заявлении губернатора
Уточняется, что принято решение о госпитализации одного из ранее обратившихся за медпомощью. Владимиров подчеркнул, что угрозы для жизни пострадавшего нет.
Ранее в компании Wildberries сообщили об эвакуации логистического комплекса в Невинномысске. Впоследствии глава объединенной компании Wildberries и Russ Татьяна Ким подтвердила факт атаки на складской комплекс в Невинномысске и наличие там пострадавших.