Москва22 июлВести.Пять человек обратились за врачебной помощью после атаки беспилотных летательных аппаратов в Невинномысске, об этом сообщил в личном канале МАХ губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
По состоянию на 5:50 всего к медикам обратилось пять человекуказал чиновник
Он уточнил, что помощь была оказана амбулаторно, госпитализация никому из обратившихся не потребовалась.
Ранее сообщалось, что в результате ночной атаки беспилотных летательных аппаратов в Невинномысске загорелся складской комплекс. Изначально речь шла о двух пострадавших.