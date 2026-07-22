Владимиров: пять человек обратились к врачам после атаки БПЛА в Невинномысске

Пять человек обратились за помощью медиков после атаки БПЛА в Невинномысске Владимиров: пять человек обратились к врачам после атаки БПЛА в Невинномысске

Москва22 июл Вести.Пять человек обратились за врачебной помощью после атаки беспилотных летательных аппаратов в Невинномысске, об этом сообщил в личном канале МАХ губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

По состоянию на 5:50 всего к медикам обратилось пять человек указал чиновник

Он уточнил, что помощь была оказана амбулаторно, госпитализация никому из обратившихся не потребовалась.

Ранее сообщалось, что в результате ночной атаки беспилотных летательных аппаратов в Невинномысске загорелся складской комплекс. Изначально речь шла о двух пострадавших.