Владимиров: несколько БПЛА сбиты при атаке на промзону Невинномысска

Губернатор Ставрополья сообщил об атаке дронов на регион Владимиров: несколько БПЛА сбиты при атаке на промзону Невинномысска

Москва22 июл Вести.На Ставрополье силы противовоздушной обороны в ночь на 22 июля отражают атаку беспилотных летательных аппаратов на промышденную зону Невинномысска, об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в личном канале МАХ.

Наши силы ПВО отражают налет вражеских беспилотников, нацеленный на промзону Невинномысска. Сбиты уже несколько БПЛА написал чиновник

Он также подчеркнул, что режим беспилотной опасности в регионе сохраняется. Владимиров призвал граждан быть бдительными и не приближаться к обломкам сбитых дронов.