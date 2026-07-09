Режим ЧС ввели на объекте "Роснефти" в Ставропольском крае после атаки БПЛА

Режим ЧС ввели в муниципальном округе Ставрополья после атаки БПЛА на промобъект Режим ЧС ввели на объекте "Роснефти" в Ставропольском крае после атаки БПЛА

Москва9 июл Вести.Зоной чрезвычайной ситуации объявили территорию хутора Вязники Шпаковского муниципального округа Ставрополья после пожара на объекте компании "Роснефть", начавшемся после атаки БПЛА ранним утром 9 июня, сообщила администрация муниципалитета в постановлении №822.

Границей зоны чрезвычайной ситуации последствий взрыва и возгорания на промышленном объекте в результате атаки беспилотных летательных аппаратов, произошедшей в ночь с 8 на 9 июля 2026 года, определить территорию хутора Вязники Шпаковского муниципального округа Ставропольского края написали в документе

В тексте постановления также уточняется, что оно вступает в силу со дня принятия.

О пожаре на промышленном объекте на хуторе Вязники губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил ранним утром 9 июля. Позже стало известно, что пожар на предприятии усилился, огонь дошел до резервуаров с горючими материалами.

В целях безопасности решили эвакуировать жителей домов с близлежащих улиц, для них организованы пункты временного размещения.