В Рязани локализован пожар на складе Wildberries

Пожар на складе Wildberries в Рязани локализовали В Рязани локализован пожар на складе Wildberries

Москва29 июл Вести.Пожарные локализовали огонь в логистическом комплексе Wildberries в Рязани. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что большую часть товара удалось сохранить.

Большую часть товаров удалось сохранить, зона хранения товара практически не затронута сказано в сообщении

Утром 29 июля логистический объект компании в Рязани был эвакуирован в соответствии с требованиями безопасности на фоне атаки украинских беспилотников. По данным губернатора Павла Малкова над Рязанской областью минувшей ночью были уничтожены 45 БПЛА.