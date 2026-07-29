Москва29 июлВести.Пожарные локализовали огонь в логистическом комплексе Wildberries в Рязани. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что большую часть товара удалось сохранить.

Большую часть товаров удалось сохранить, зона хранения товара практически не затронута

сказано в сообщении

Утром 29 июля логистический объект компании в Рязани был эвакуирован в соответствии с требованиями безопасности на фоне атаки украинских беспилотников. По данным губернатора Павла Малкова над Рязанской областью минувшей ночью были уничтожены 45 БПЛА.