Москва22 июлВести.Пожар в складском комплексе Невинномысска, возникший в результате атаки БПЛА, локализован. Об этом губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров написал в MAX.
Возгорание на территории логистического комплекса в Невинномысске локализованоговорится в сообщении
Отмечается, что специалисты продолжают бороться с пламенем.
Ранним утром среды, 22 июля, стало известно об атаке БПЛА ВСУ на Невинномысск. Из-за ударов беспилотников загорелись склады, пять человек пострадали, одного из них госпитализировали. В зоне возгорания ввели режим ЧС локального уровня.
Из-за атаки склады Wildberries в Невинномысске и Краснодаре приостановили работу.