В Невинномысске локализовали пожар в складском комплексе после атаки БПЛА

Пожар в логистическом комплексе Невинномысска локализован В Невинномысске локализовали пожар в складском комплексе после атаки БПЛА

Москва22 июл Вести.Пожар в складском комплексе Невинномысска, возникший в результате атаки БПЛА, локализован. Об этом губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров написал в MAX.

Возгорание на территории логистического комплекса в Невинномысске локализовано говорится в сообщении

Отмечается, что специалисты продолжают бороться с пламенем.

Ранним утром среды, 22 июля, стало известно об атаке БПЛА ВСУ на Невинномысск. Из-за ударов беспилотников загорелись склады, пять человек пострадали, одного из них госпитализировали. В зоне возгорания ввели режим ЧС локального уровня.

Из-за атаки склады Wildberries в Невинномысске и Краснодаре приостановили работу.