Москва23 июлВести.В Невинномысске огнеборцы полностью ликвидировали пожар на логистическом комплексе, возникший в результате атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в мессенджере MAX.
Пожар на логистическом комплексе в Невинномысске потушеннаписал Владимир Владимиров
Глава региона поблагодарил пожарных за героизм и стойкость.
Атака украинских беспилотников на Невинномысск произошла ранним утром 22 июля. В результате ударов загорелись складские помещения, пострадали пять человек, один из них был госпитализирован.