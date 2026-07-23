Владимиров: пожар на логистическом комплексе в Невинномысске ликвидирован

Губернатор Владимиров сообщил о ликвидации пожара на складах в Невинномысске Владимиров: пожар на логистическом комплексе в Невинномысске ликвидирован

Москва23 июл Вести.В Невинномысске огнеборцы полностью ликвидировали пожар на логистическом комплексе, возникший в результате атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в мессенджере MAX.

Пожар на логистическом комплексе в Невинномысске потушен написал Владимир Владимиров

Глава региона поблагодарил пожарных за героизм и стойкость.

Атака украинских беспилотников на Невинномысск произошла ранним утром 22 июля. В результате ударов загорелись складские помещения, пострадали пять человек, один из них был госпитализирован.