Москва20 июлВести.Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что продолжается ликвидация возгорания в промзонах хутора Вязники Шпаковского округа, в Ставрополе горение локализовано.
Глава региона поблагодарил пожарных за работу, отметив, что для них выдалась "очень непростая и длинная смена".
Пожарные ликвидируют возгорания в промзонах хутора Вязники Шпаковского округа и в Ставрополе. В краевом центре горение локализованонаписал Владимиров в MAX
Накануне сообщалось о двух очагах возгорания после атаки украинских БПЛА в промзоне хутора Вязники и еще одном возгорании в промзоне на севере Ставрополя – у границы со Шпаковским округом.