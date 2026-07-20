Москва20 июлВести.Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что продолжается ликвидация возгорания в промзонах хутора Вязники Шпаковского округа, в Ставрополе горение локализовано.

Глава региона поблагодарил пожарных за работу, отметив, что для них выдалась "очень непростая и длинная смена".

Пожарные ликвидируют возгорания в промзонах хутора Вязники Шпаковского округа и в Ставрополе. В краевом центре горение локализовано

написал Владимиров в MAX

Накануне сообщалось о двух очагах возгорания после атаки украинских БПЛА в промзоне хутора Вязники и еще одном возгорании в промзоне на севере Ставрополя – у границы со Шпаковским округом.