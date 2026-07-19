Москва19 июлВести.Возгорание после атаки украинских беспилотников зафиксировано еще одно возгорание, вспыхнувшее в промзоне на севере Ставрополя, возле границы со Шпаковским округом. Об этом рассказал губернатор региона Владимир Владимиров.
Ранее сообщалось о двух очагах возгорания в промзоне хутора Вязники Шпаковского округа.
Возгорание после атаки БПЛА также зафиксировано в промзоне на севере Ставрополя, возле границы со Шпаковским округом. По предварительным данным, погибших и пострадавших нетнаписал Владимиров в своем канале в мессенджере МАХ
Отмечается, что место происшествия находится далеко от жилой застройки, поэтому угроза домам отсутствует.
Пожарные и другие экстренные службы продолжают работу.