После атаки БПЛА возгорание зафиксировано в еще одной промзоне Ставрополя

Возгорание в еще одной промзоне зафиксировано на севере Ставрополя После атаки БПЛА возгорание зафиксировано в еще одной промзоне Ставрополя

Москва19 июл Вести.Возгорание после атаки украинских беспилотников зафиксировано еще одно возгорание, вспыхнувшее в промзоне на севере Ставрополя, возле границы со Шпаковским округом. Об этом рассказал губернатор региона Владимир Владимиров.

Ранее сообщалось о двух очагах возгорания в промзоне хутора Вязники Шпаковского округа.

Возгорание после атаки БПЛА также зафиксировано в промзоне на севере Ставрополя, возле границы со Шпаковским округом. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет написал Владимиров в своем канале в мессенджере МАХ

Отмечается, что место происшествия находится далеко от жилой застройки, поэтому угроза домам отсутствует.

Пожарные и другие экстренные службы продолжают работу.