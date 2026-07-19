Огнеопасные материалы детонируют из-за пожаров в промзонах на Ставрополье

Огнеопасные материалы взрываются из-за пожаров в промзонах на Ставрополье Огнеопасные материалы детонируют из-за пожаров в промзонах на Ставрополье

Москва19 июл Вести.Огнеопасные материалы детонируют из-за вспыхнувших после атак дронов ВСУ пожаров на промышленных объектах на Ставрополье. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

Из-за пожаров на промышленнах объектах детонируют огнеопасные материалы - звук слышен в Ставрополе. На данный момент угрозы жизни и здоровью жителей нет. В Вязниках в качестве меры предосторожности людей из ближайших домов перевели в безопасное место написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Тушение огня продолжается.

Ночью 19 июля украинские боевики с применением беспилотников атаковали Ставрополь. В результате удар в промзоне было зафиксировано 3 очага возгорания.