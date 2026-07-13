Губернатор Ставрополья сообщил о возгорании в промзоне после атаки БПЛА

В результате удара БПЛА произошло возгорание в хуторе Ставрополья Губернатор Ставрополья сообщил о возгорании в промзоне после атаки БПЛА

Москва13 июл Вести.В окрестностях Ставрополя силы ПВО Минобороны РФ отражают атаку вражеских беспилотников, в результате удара дрона произошло возгорание на территории промзоны, сообщил в своем MAX-канале губернатор региона Владимир Владимиров.

В результате атаки есть возгорание на территории промзоны в хуторе Вязники Шпаковского круга. По оперативным данным, пострадавших нет написал чиновник

Он подчеркнул, что на месте находятся все оперативные службы, а также глава округа Игорь Серов. Беспилотная опасность продолжает действовать на территории всего края.