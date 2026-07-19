Минприроды: в районе пожара в промзоне Ставрополья нет загрязнения воздуха

Специалисты проверили качество воздуха в районе пожара в промзоне Ставрополья Минприроды: в районе пожара в промзоне Ставрополья нет загрязнения воздуха

Москва19 июл Вести.Специалисты не зафиксировали загрязнение воздуха в районе хутора Вязники в Ставропольском крае, где после атаки украинских БПЛА начался пожар на территории промзоны. Об этом заявили в региональном Минприроды.

После возгорания сформировался дымовой шлейф, смещавшийся под воздействием ветра. Пробы воздуха для лабораторного анализа отобраны по траектории его распространения и в зонах рассеивания. Превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ не зафиксировано. Угрозы для здоровья жителей нет говорится в Telegram-канале ведомства

Вражеские беспилотники атаковали регион в ночь на 19 июля, воскресенье. В Вязниках возникли два очага возгорания. Как рассказал губернатор Владимир Владимиров, на объектах произошла детонация огнеопасных материалов, поэтому людей из ближайших домов перевезли в безопасное место в качестве меры предосторожности.