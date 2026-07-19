Москва19 июлВести.Тревога в связи с атакой украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) отменена на территории Ставропольского края. Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров.
На территории Ставропольского края отбой беспилотной опасностипроинформировал губернатор в своем канале на платформе MAX
Ранее 19 июля Владимиров сообщал, что в результате атаки БПЛА в окрестностях Ставрополя произошло два возгорания в промзоне хутора Вязники Шпаковского округа. Согласно оперативным данным, погибших и пострадавших нет. Введен режим ЧС местного уровня.