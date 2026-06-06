Москва6 июнВести.На территории Ставропольского края объявлена воздушная тревога из-за опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров.
Уважаемые земляки! На территории Ставропольского края объявлена беспилотная опасность. Следите за передаваемыми сообщениями. За помощью обращайтесь по единому телефону экстренных служб 112предупредил губернатор в своем канале в мессенджере MAX
Ранее в ночь на 6 июня воздушная тревога из-за БПЛА была объявлена в нескольких регионах России, включая Волгоградскую, Ростовскую, Белгородскую и Воронежскую области, а также Краснодарский край и республики Северного Кавказа.