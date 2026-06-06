Воздушная тревога из-за БПЛА сработала в Ставропольском крае Владимиров: беспилотная опасность объявлена в Ставропольском крае

Москва6 июн Вести.На территории Ставропольского края объявлена воздушная тревога из-за опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров.

Уважаемые земляки! На территории Ставропольского края объявлена беспилотная опасность. Следите за передаваемыми сообщениями. За помощью обращайтесь по единому телефону экстренных служб 112 предупредил губернатор в своем канале в мессенджере MAX

Ранее в ночь на 6 июня воздушная тревога из-за БПЛА была объявлена в нескольких регионах России, включая Волгоградскую, Ростовскую, Белгородскую и Воронежскую области, а также Краснодарский край и республики Северного Кавказа.