Москва16 июнВести.На территории Ставропольского края введен режим беспилотной опасности из-за возможной атаки украинских боевых летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров.
Уважаемые земляки! На территории Ставропольского края объявлена беспилотная опасность. Следите за передаваемыми сообщениями. За помощью обращайтесь по единому телефону экстренных служб 112предупредил губернатор в своем канале в мессенджере MAX
Согласно данным региональной службы РСЧС, опасность атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена также в Орловской области.
Ранее вечером 16 июня сообщалось о воздушной тревоге из-за БПЛА на территории Ростовской области.