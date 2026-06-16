Москва16 июн Вести.На территории Ставропольского края введен режим беспилотной опасности из-за возможной атаки украинских боевых летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров.

Уважаемые земляки! На территории Ставропольского края объявлена беспилотная опасность. Следите за передаваемыми сообщениями. За помощью обращайтесь по единому телефону экстренных служб 112