В Ставропольском крае объявили беспилотную опасность Беспилотную опасность объявили в Ставропольском крае

Москва19 июл Вести.Беспилотная опасность из-за возможной воздушной атаки со стороны вооруженных формирований Украины объявлена в Ставропольском крае. Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров.

На территории Ставропольского края объявлена беспилотная опасность. Следите за передаваемыми сообщениями. За помощью обращайтесь по единому телефону экстренных служб 112 предупредил губернатор в своем канале на платформе MAX

Ранее в ночь на 19 июля беспилотная и ракетная опасность объявлялась в нескольких регионах России, включая Воронежскую, Ростовскую и Волгоградскую области.