Москва19 июлВести.Беспилотная опасность из-за возможной воздушной атаки со стороны вооруженных формирований Украины объявлена в Ставропольском крае. Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров.
На территории Ставропольского края объявлена беспилотная опасность. Следите за передаваемыми сообщениями. За помощью обращайтесь по единому телефону экстренных служб 112предупредил губернатор в своем канале на платформе MAX
Ранее в ночь на 19 июля беспилотная и ракетная опасность объявлялась в нескольких регионах России, включая Воронежскую, Ростовскую и Волгоградскую области.