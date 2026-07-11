Москва11 июл Вести.Режим беспилотной опасности объявлен на территории Ставропольского края. Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров.

На территории Ставропольского края объявлена беспилотная опасность. Следите за передаваемыми сообщениями. За помощью обращайтесь по единому телефону экстренных служб 112 предупредил губернатор в своем канале на платформе MAX

Ранее в ночь на 11 июля тревога из-за ракетной опасности дважды объявлялась в Московской, Калужской, Тульской, Орловской и Брянской областях.