В Ставропольском крае объявили беспилотную опасность Беспилотная опасность объявлена на Ставрополье

Москва11 июн Вести.На Ставрополье введен режим беспилотной опасности, сообщает губернатор Владимир Владимиров.

Информация опубликована в его Telegram-канале в 8.21.

На территории Ставропольского края объявлена беспилотная опасность говорится в публикации

Он призвал жителей и гостей региона следить за передаваемыми сообщениями, а в случае необходимости обращаться за помощью по единому телефону экстренных служб 112.

Примерно в это же время беспилотная опасность была объявлена в соседнем регионе – в Кабардино-Балкарии.