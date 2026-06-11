Москва11 июнВести.На Ставрополье введен режим беспилотной опасности, сообщает губернатор Владимир Владимиров.
Информация опубликована в его Telegram-канале в 8.21.
На территории Ставропольского края объявлена беспилотная опасностьговорится в публикации
Он призвал жителей и гостей региона следить за передаваемыми сообщениями, а в случае необходимости обращаться за помощью по единому телефону экстренных служб 112.
Примерно в это же время беспилотная опасность была объявлена в соседнем регионе – в Кабардино-Балкарии.