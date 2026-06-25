Москва25 июн Вести.Режим беспилотной опасности объявлен на территории Ставропольского края. Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров.

Уважаемые земляки! На территории Ставропольского края объявлена беспилотная опасность предупредил губернатор в своем канале в мессенджере MAX

Глава Ставрополья рекомендовал в случае необходимости обращаться за помощью по единому телефону экстренных служб 112.

Ранее в ночь на 25 июня опасность атаки беспилотных летательных аппаратов была объявлена в Крыму, Севастополе, Пензенской, Волгоградской, Курской и Ростовской областях.