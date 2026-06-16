В Ростовской области объявлена беспилотная опасность Беспилотная опасность объявлена в Ростовской области

Москва16 июн Вести.Режим беспилотной опасности из-за возможной атаки украинских боевых летательных аппаратов объявлен на территории Ростовской области. Об этом сообщает региональная служба Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

В Ростовской области объявлена беспилотная опасность. Покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещения, не подходите к окнам! говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Ранее сообщалось, что 16 июня в период с 14.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над девятью регионами РФ и акваториями Азовского и Черного морей.