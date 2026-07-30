Мельниченко: БПЛА атаковали склад Wildberries, есть один пострадавший

Губернатор Пензенской области сообщил об атаке дронов на склад Wildberries Мельниченко: БПЛА атаковали склад Wildberries, есть один пострадавший

Москва30 июл Вести.Беспилотные летательныке аппараты атаковали склад компании Wildberries в Пензенской области, один человек пострадал, около 200 сотрудников эвакуированы, сообщил утром 30 июля губернатор региона Олег Мельниченко.

Вражескими беспилотниками совершена террористическая атака на склад Wildberries. По предварительной информации, есть один пострадавший, порядка 200 сотрудников эвакуировано написал чиновник в личном канале МАХ в 04.28 по московскому времени

По данным губернатора, на место происшествия прибыли пожарные расчеты, специалисты МЧС, бригады скорой помощи, сотрудники правоохранительных органов.

На территории склада возникло возгорание, пожарные ведут борьбу с огнем.