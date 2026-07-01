Москва1 июлВести.В результате атаки БПЛА на предприятия Пензы получили ранения два человека, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
Укронацисты ударили по двум нашим предприятиям… К сожалению, на одном из предприятий ранены два человека. Женщине медицинская помощь оказана амбулаторно, и ее уже отпустили домой. Мужчина получил серьезное осколочное ранение, был экстренно прооперирован. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состояниирассказал глава региона в мессенджере MAX
Он добавил, что семьям пострадавших будет оказана вся необходиммая поддержка и помощь.
Пенза подверглась вражеской атаке утром 1 июля, в среду. В городе введен режим повышенной готовности. Зафиксированы повреждения в двух многоквартирных домах. Последствия ударов ликвидируются, на местах работают представители оперативных и экстренных служб.