Два человека ранены в результате атаки БПЛА на предприятие в Пензе

ВСУ атаковали предприятия Пензы, ранения получили два человека Два человека ранены в результате атаки БПЛА на предприятие в Пензе

Москва1 июл Вести.В результате атаки БПЛА на предприятия Пензы получили ранения два человека, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Укронацисты ударили по двум нашим предприятиям… К сожалению, на одном из предприятий ранены два человека. Женщине медицинская помощь оказана амбулаторно, и ее уже отпустили домой. Мужчина получил серьезное осколочное ранение, был экстренно прооперирован. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии рассказал глава региона в мессенджере MAX

Он добавил, что семьям пострадавших будет оказана вся необходиммая поддержка и помощь.

Пенза подверглась вражеской атаке утром 1 июля, в среду. В городе введен режим повышенной готовности. Зафиксированы повреждения в двух многоквартирных домах. Последствия ударов ликвидируются, на местах работают представители оперативных и экстренных служб.