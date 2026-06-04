Москва4 июнВести.В воздушном пространстве Пензенской области был обнаружен и сбит беспилотный летательный аппарат ВСУ. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.
БПЛА Украины оказался на территории региона в ночное время.
Сегодня ночью на территории Пензенской области силами ПВО Минобороны РФ был сбит вражеский беспилотникнаписано в канале Мельниченко в MAX
В результате отражения атаки вражеской ударной техники пострадавших и повреждений не зафиксировано. На месте падения фрагментов БПЛА работают специалисты экстренного реагирования.