В небе над Пензенской областью ночью был сбит один украинский БПЛА

В Пензенской области отражена ночная атака БПЛА В небе над Пензенской областью ночью был сбит один украинский БПЛА

Москва4 июн Вести.В воздушном пространстве Пензенской области был обнаружен и сбит беспилотный летательный аппарат ВСУ. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

БПЛА Украины оказался на территории региона в ночное время.

Сегодня ночью на территории Пензенской области силами ПВО Минобороны РФ был сбит вражеский беспилотник написано в канале Мельниченко в MAX

В результате отражения атаки вражеской ударной техники пострадавших и повреждений не зафиксировано. На месте падения фрагментов БПЛА работают специалисты экстренного реагирования.