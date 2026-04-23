Украинский беспилотник обезврежен в Пензенской области Мельниченко: средства РЭБ обезвредили украинский БПЛА в Пензенской области

Москва23 апр Вести.В Пензенской области средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) обезврежен украинский беспилотный летательный аппарат, который затем упал на землю недалеко от населенного пункта. Об этом сообщил глава региона Олег Мельниченко.

Пострадавших и разрушений нет. С обломками дрона работают службы экстренного реагирования уточнил губернатор в своем канале в мессенджере MAX

Ночью 23 апреля в Пензенской области была объявлена беспилотная опасность. На фоне угрозы атаки Росавиация почти на 5 часов приостанавливала полеты в аэропорту регионального центра.