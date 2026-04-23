Москва23 апрВести.В Пензенской области средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) обезврежен украинский беспилотный летательный аппарат, который затем упал на землю недалеко от населенного пункта. Об этом сообщил глава региона Олег Мельниченко.
Пострадавших и разрушений нет. С обломками дрона работают службы экстренного реагированияуточнил губернатор в своем канале в мессенджере MAX
Ночью 23 апреля в Пензенской области была объявлена беспилотная опасность. На фоне угрозы атаки Росавиация почти на 5 часов приостанавливала полеты в аэропорту регионального центра.