Москва6 апр Вести.В Пензенской области объявлен режим беспилотной опасности в связи с возможной атакой украинских боевых летательных аппаратов. Об этом сообщил глава региона Олег Мельниченко.

На территории Пензенской области введен режим "Беспилотная опасность" предупредил губернатор в своем канале в мессенджере MAX

Глава региона также отметил, что в целях безопасности введены временные ограничения мобильного интернета.

Ранее сообщалось о массированной атаке украинских БПЛА в Краснодарском крае. В Новороссийске пострадали восемь человек, среди которых двое детей. Повреждены 6 многоквартирных и 2 частных дома.