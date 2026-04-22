Москва22 апрВести.Воздушная тревога в связи с опасностью атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена в Пензенской области. Об этом сообщил глава региона Олег Мельниченко.
На территории Пензенской области введен режим "Беспилотная опасность". В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернетауточнил губернатор в своем канале в мессенджере MAX
Как сообщалось ранее, ночью 22 апреля средства противовоздушной обороны нейтрализовали в Пензенской области один украинский БПЛА.