Москва22 апр Вести.Воздушная тревога в связи с опасностью атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена в Пензенской области. Об этом сообщил глава региона Олег Мельниченко.

На территории Пензенской области введен режим "Беспилотная опасность". В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета уточнил губернатор в своем канале в мессенджере MAX

Как сообщалось ранее, ночью 22 апреля средства противовоздушной обороны нейтрализовали в Пензенской области один украинский БПЛА.