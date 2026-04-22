Москва22 апрВести.Ночью 22 апреля силы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали в Пензенской области украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Олег Мельниченко.
Ночью силами ПВО Министерства обороны РФ на территории Пензенской области сбит беспилотный летательный аппарат. Пострадавших и разрушений нетуточнил губернатор в своем канале в мессенджере MAX
На месте падения обломков БПЛА работают службы экстренного реагирования.
Ночью 22 апреля на фоне угрозы атаки беспилотников в аэропорту Пензы вводились ограничения на полеты. В настоящее время авиагавань работает в обычном режиме.