В Пензенской области сбит украинский БПЛА Силы ПВО обезвредили украинский беспилотник в Пензенской области

Москва22 апр Вести.Ночью 22 апреля силы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали в Пензенской области украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Олег Мельниченко.

Ночью силами ПВО Министерства обороны РФ на территории Пензенской области сбит беспилотный летательный аппарат. Пострадавших и разрушений нет уточнил губернатор в своем канале в мессенджере MAX

На месте падения обломков БПЛА работают службы экстренного реагирования.

Ночью 22 апреля на фоне угрозы атаки беспилотников в аэропорту Пензы вводились ограничения на полеты. В настоящее время авиагавань работает в обычном режиме.