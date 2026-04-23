Москва23 апрВести.В аэропортах Саратова (Гагарин) и Пензы возобновилось полноценное обслуживание авиарейсов после вынужденного перерыва, связанного с введением усиленных мер безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судовуточняется в канале пресс-службы ведомства в мессенджере MAX
Ограничения на полеты в обоих аэропортах действовали более 5 часов. В Пензе усиленные меры безопасности вводились на фоне угрозы атаки украинских беспилотных летательных аппаратов.